شكرا لقرائتكم خبر عن بصورة تقبل فيها يدها .. هند صبري تحيي الذكرى الأولى لوفاة رجاء الجداوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أحيت الفنانة هند صبري الذكرى السنوية الأولى للفنانة الراحلة رجاء الجداوى، ونشرت علي انستجرام الخاص بها صورة لها وهي تقبل يد رجاء الجداوي علي المسرح، وصور أخري وهي تحضنها وعلقت عليها بـ " سنة عدّت على رحيل الغالية.. وحشتيني فوق ما كنت أتصوّر يا جوجة.. في الجنة و نعيمها أن شاء الله ".

وظلت النجمة رجاء الجداوى أيقونة للشياكة والأناقة منذ أن ظهرت كعارضة أزياء فى بدايتها قبل دخولها عالم التمثيل، مرورًا بسنوات عمرها التى قضتها ملهمة للكثيرات فى عالم الموضة والأناقة حتى وفاتها يوم 5 يوليو 2020



هند صبري تقبل يد رجاء الجداوي

الراحلة رجاء الجداوى اسمها الحقيقى "نجاة" وعاشت مع خالتها تحية كاريوكا، بدأت مسيرتها مترجمة بشركة إعلان، ثم عارضة أزياء، اتجهت للتمثيل وكانت انطلاقتها من فيلم "غريبة" 1958، قدمت ما يزيد على 300 عمل بين السينما والتليفزيون، استمر نشاطها الفنى 62 عامًا دون توقف، أُعلن فى 24 مايو 2020 عن إصابتها بكورونا، تلقت العلاج لمدة 43 يومًا حتى توفيت صباح الأحد 5 يوليو 2020.