شكرا لقرائتكم خبر عن ميار الببلاوى تكشف عن إصابتها بكسر فى أصابع قدمها وترد على الانتقادات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرضت الفنانة والمذيعة ميار الببلاوى لإصابة قوية في قدمها بعد سقوط ضلفة الدولاب عليها وتسببت في كسر أربعة أصابع من قدمها وتعرض أصبعها الأكبر للتهتك، حيث نشرت البلبلاوى صوراً من الإصابة التي تعرضت لها في قدها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك



ميار الببلاوى

وكتبت ميار الببلاوى معلقة على الصور:"آسفه لبشاعة المنظر، وعارفة انكوا زهقتوا منى بس والله ما عارفة أقول إيه غير يارب الصبر من عندك، بفتح ضلفه الدولاب الصبح وقعت على رجلى كسرتلى أربع صوابع، وصابعى الكبير تهتك تماما، وعملت عمليه شالولى الضافر، دى رجلى الشمال، اليمين كسر مضاعف والصباع الكبير شكله صعب جدا بس الحمد لله متكسرش، ربنا عالم بيا الوجع بتاع شيل الضافر مع الكسر فوق احتمال البشر، مكسوفه أقول أدعولى بس هطلب منكم الدعاء وأنا عارفه أنكم زهقتوا منى بس دا قضاء ربنا اللهم لا اعتراض".

وردت ميار على منتقديها الذى وجهوا لها اتهامات بتهويل الأمور بشكل دائم ونشرت صورة ضلفة الدولاب التي سقطت على قدمها لإيضاح الموقف وكتبت على فيس بوك:"للى باعتنلى بيقولوا انتى كل حاجه تهوليها، ايه يعنى ضرفه دولاب، طيب دى ضرفه الدولاب آداه الجريمة".



ميار الببلاوي

وأجرت ميار الببلاوى الشهر الماضى عملية جراحية لإزالة ورم فى الرحم، وقالت ميار، فى فيديو لها عبر حسابها على فيس بوك: "أنا الحمد لله بخير، وتمت إزالة ورم في الرحم، وتم تحليله، لو النتيجة جيدة سأجري عملية جراحية بسيطة، أما إذا ظهرت النتيجة عكس ذلك، سأجري عملية جراحية كبيرة، وأنا مبعملش عملية تجميل زى ما تم تداوله الفترة الماضية".