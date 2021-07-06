شكرا لقرائتكم خبر عن بصورة من الجيم.. أول رد من محمد عطية بعد انفصاله عن ميرنا الهلباوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن الفنان محمد عطية وجد أن السوشيال ميديا ليست مجال للتعليق علي خبر انفصاله عن المذيعة والمدونة ميرنا الهلباوي، حيث لم يعلق الفنان علي خبر الانفصال، كما انه لم يحذف صوره برفقة ميرنا الا بعد انتشار الخبر وتداوله، وبقي تصريح ميرنا عن الانفصال هو المتصدر.

ولم يرد محمد عطية علي خبر انفصاله حتى الآن، ونشر اليوم صورة له وهو يمارس تمارين شاقة في صالة الألعاب الرياضية استعداد لشخصيته في عمله الجديد، حيث علق علي الصورة بـ "الأسبوع التاني من خطة مدتها أربع أسابيع لتحضيري للتصوير قريبا".

أعلنت المذيعة والمدونة ميرنا الهلباوى، انفصالها عن الفنان محمد عطية، حيث نشرت ميرنا عبر خاصية ستورى بحسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، صورة مكتوب عليها "سينجل.. الحمد لله على كل شيء"، كما حذفت ميرنا صورها مع محمد عطية والتى نشرتها على حسابها طوال فترة خطبتهما، فيما لم تكشف عن أسباب الانفصال، وحذف أيضا محمد عطية بعض الصور من على حسابه على انستجرام التى تجمعه بميرنا الهلباوى من ضمنها صور الخطوبة ، فيما ترك مجموعة أخرى من الصور التى تجمعهما مع بعض الأصدقاء.

ميرنا الهلباوي تعلن انفصالها عن محمد عطية

وفى المقابل، لم يعلق الفنان محمد عطية على الاطلاق بخصوص خبر الانفصال، كما أنه لم يحذف صوره برفقة ميرنا، التى جمعتهما فى الرحلات والنزهات المختلفة التى عكست حبهما لبعضهما ومدى السعادة التى يعيشونها، فيما كان آخر تفاعل للفنان محمد عطية على حسابه الشخصى بموقع "إنستجرام"، بنشر مجموعة صور وفيديوهات عبر خاصية "ستورى"، وهى اللقطات المصورة التى جمعته مع أصدقائه المقربين وموزع والمطرب نادر حمدى.

انفصال ميرنا الهلباوي ومحمد عطية

عطية وميرنا الهلباوي

محمد عطية مازال محتفظ بصور ميرنا الهلباوي

محمد عطية وميرنا الهلباوي

يذكر أن المذيعة ميرنا الهلباوى، احتفلت بخطوبتها على الفنان محمد عطية، في شهر نوفمبر الماضي، حيث نشر كلا منها عبر حسابيهما على إنستجرام صورًا من الخطوبة، وتبادلا العبارات والكلمات الرومانسية، ونشرت ميرنا الهلباوى، عبر حسابها بموقع إنستجرام صورا لحظة تلبيس الدبل وقراءة الفاتحة، فى حفل أقيم وسط أجواء أسرية، عبر ستورى حسابها.

يشار إلى أن كلا من ميرنا وعطية نشرا من قبل العديد من الصور خلال لقاءات تجمعهما وأعلن ارتباطهما من قبل، حيث كتب عطية من قبل قائلاً: "ماحدش يوم هيملا مكانك.. فاكرني إزاي بقي بهدد.. أكيد أنا هبقي خسرانك.. لو أنا وانت في يوم نبعد.. ده وضع طبيعي أوي جدا.. ما ببساطة أنا الأضعف.. أنا الطرف اللي يوم ما يقول هيبعد.. عمره ما هيعرف.. أنا المغلوب على أمره و مستسلم و مش بعند ..فاكرني إزاي بقي بهدد.. كتبت الاغنية دي لميرنا عشان كانت زعلانة مني إمبارح ".