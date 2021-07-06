شكرا لقرائتكم خبر عن مسرح الدولة يعيد تقديم عرضى "أفراح القبة" و"الكلاب" لفرقة مسرح الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيد مسرح الدولة متمثلا في البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار تقديم عرضي "أفراح القبة" و "الكلاب" من إنتاج فرقة مسرح الشباب بالبيت الفني للمسرح، وذلك ابتداء من غدا الأربعاء 7 يوليو الجارى، ليقدم عرض Dogs على مسرح السلام بشارع القصر العيني في تمام الثامنة مساء، بينما يقدم عرض "أفراح القبة" على المسرح العائم الصغير بالمنيل في تمام التاسعة مساء.

عرض"الكلاب" يقدمه الدفعة الثانية من ورشة ابدأ حلمك بفرقة مسرح الشباب، وهو تأليف محمود جمال حديني، ديكور حمدي عطية، ملابس أميرة صابر، تأليف موسيقي محمد حسنى، استعراضات ضياء شفيق، ماكياج إسلام عباس، فكرة و إخراج كمال عطية، بينما قدم عرض "أفراح القبة" حصل على عدد كبير من جوائز المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ 13، حيث حصل على جائزة أفضل عرض، كما حصل مخرج العرض يوسف المنصور على جائزة أفضل إخراج و أفضل درامتورج، وحصل عبد المنعم رياض على جائزة أفضل ممثل دور أول رجال، و جورج أشرف على جائزة أفضل دور ثاني رجال مناصفة، وياسمين وافي على جائزة أفضل ممثلة صاعدة مناصفة.

"أفراح القبة" عن رواية الكاتب نجيب محفوظ، بطولة أحمد يسرى، سمر علام، فاطمة عادل، حمزة رأفت، مينا نبيل، أحمد صلاح، عبدالمنعم رياض، محمد عبدالقادر، جيهان أنور، يوسف مصطفى، مينا نادر، محمد يوسف، هايدى عبدالخالق، وفاء عبدالله ، أحمد عباس، باسم سليمان، مارتينا روؤف، حسام علاء، هدير طارق، ديكور وتصميم اضاءة عمرو الأشرف، تصميم ازياء عبير بدراوي، ماكياج مارلي ، تأليف موسيقي أحمد نبيل، تصميم حركى مناضل عنتر، كتابة وإخراج محمد يوسف المنصور.