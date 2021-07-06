"تُقبل يدها".. هكذا أحيت هند صبري ذكرى رحيل رجاء الجداوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أحيّت النجمة التونسية هند صبري، الذكرى الأولى لرحيل الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي عن عالمنا، والتي وافقت يوم الاثنين.

ونشرت هند، صورتين لها مع "رجاء" عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت في إحداها وهي تُقبل يدها، وفي الأخرى وهي تحتضنها.

وعلّقت "صبري": "سنة عدّت على رحيل الغالية.. وحشتيني فوق ما كنت أتصوّر يا جوجة.. في الجنة ونعيمها إن شاء الله".

ورحلت رجاء الجداوي، عن عالمنا يوم 5 يوليو 2020، عن عمر ناهز 85 عامًا، بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد.