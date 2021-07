الظهور الأول لابنة أجمل امرأة في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

خضعت النجمة العالمية مونيكا بيلوتشي، لجلسة تصوير لصالح مجلة فوغ الإيطالية، وظهرت معها ابنتها ديفا كاسل لأول مرة.

وظهرت بيلوتشي البالغة من العمر 56 عاما، مع ابنتها "ديفا" البالغة من العمر 16 عاما، على غلاف "فوج" في إطلالة باللون الأسود.

وكشفت بيلوتشي عن عدة صور من جلسة التصوير التي خضعت لها مع ابنتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، كما نشرت الابنة صورة خاصة بها.

مونيكا بيلوتشي من مواليد 30 سبتمبر 1964 بستيا دي كاستيلو أومبريا في إيطاليا، وهي الابنة الوحيدة لوالدها باسكويل بيلوتشي ووالدتها برونيلا بريجانتي.

بدأت مونيكا حياتها المهنية كموديل لدفع رسوم دراستها، إلا أنها بعد فترة تخلت عن دراستها لتتفرغ للعمل بعروض الأزياء، وفي بداية التسعينيات، بدأت مشوارها السينمائي بأدوار ثانوية في أفلام منها: La Riffa و Bram Stoker’s Dracula.

انطلاقتها التمثيلية الحقيقية جاءت عام 1996، من خلال فيلم The Apartment، بعدما تألقت من خلال دور "ليزا"، لتنطلق رحلتها ويتعرف الجمهور على سيدة يُضرب بهل الأمثال نظرا لجمالها وجاذبيتها وتوهجها المستمر.

ومن أهم أفلامها Malena وBrotherhood of the wolf و Under Suspicion وIrreversible وTears of the Sun و The Matrix Reloaded و he Passion of the Christ و The Brothers Grimm و Le Deuxieme soufflé و Don't Look Back و The Sorcerer's Apprentice ،Shoot 'Em Up، وRobots، وOn the Milky Road، وNekrotronic، وغيرها.

وتحتل مونيكا بيلوتشي المرتبة 21 من بين 100 امرأة هي الأكثر إثارة في كل العصور وفقا لمجلة Men's Health، كما أنها تحتل المرتبة الأولى في قائمة النساء الأكثر جاذبية وفقا لمجلة AskMen عام 2002، كما حصلت على أجمل امرأة في العالم لأكثر من عام وفقا لقائمة TOP BEAUTY WORLD.