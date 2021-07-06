12 يوليو.. القومي للسينما يقيم حفل تأبين رمسيس مرزوق ويعرض فيلم "فارس الظل والنور"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

يقيم المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي، حفل تأبين لفارس الظل والنور الراحل رمسيس مرزوق الذي رحل عن عالمنا منذ أيام، وذلك في الثامنة والنصف مساء يوم الاثنين الموافق 12 يوليو الجاري بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

ويحضر حفل التأبين المصور السينمائي سمير فرج وعدد من النجوم الذين عملوا مع الراحل وعاصروه، إضافة للإعلاميين والصحفيين.

ويعرض خلال حفل التأبين فيلم "فارس الظل والنور"، وهو عن حياة الراحل رمسيس مرزوق، من إخراج مارمينا شلبي وهو من أبناء المركز القومي للسينما، يعقبه ندوة يديرها الناقد إسلام أحمد علي والناقدة شاهندة محمد.

رمسيس مرزوق من مواليد الأول من شهر مايو عام 1940، بمحافظة بني سويف شمالي صعيد مصر، وحصل مرزوق على أربع شهادات فنية وهي بكالوريوس كلية الفنون التطبيقية قسم تصوير جامعة حلوان عام 1959، بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية أكاديمية الفنون تخصص تصوير عام 1963، ثم دراسة لمدة عام بمعهد السينما بروما - إيطاليا (Centro speremental) عام 1964، ودكتوراه في السينما من جامعة السوربون بباريس - فرنسا تخصص إخراج عام 1983.

وقام بتدريس التصوير السينمائي في العديد من المعاهد الفنية داخل مصر وخارجها وهي "أستاذ التصوير السينمائي بالمعهد العالى للسينما بأكاديمية الفنون عام 1963، التدريس بمعهد السينما بفرنسا IDEC عام 1982، كما قام بتدريس التصوير في المعهد العالي للسينما بباريس "الايديك" في الفترة ما بين "1979 _ 1983"، كذلك التدريس في معهد "كوربرايتف" في الفترة فيما بين "1980 _ 1983"، إلى جانب التدريس في كلية الإعلام بجامعة القاهرة عام 1985، والتدريس بكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان في الفترة من 1985 - 1987، إلى جانب عمله في معامل السينما الفرنسية عام 1966.

كما عمل لسنوات عديدة مع كبار المخرجين وعلى رأسهم المخرج العالمي المصري يوسف شاهين، كما

شارك في تصوير خمسة أفلام إيطالية بمدينة السينما بروما (chine chatta) عام 1964.

كما أسس جمعية شباب السينما وكان رئيسها وتتكون من مجموعة من النقاد وطلبة معهد السينما، اقتنت المكتبة القومية الفرنسية 40 لوحة من أعماله الفوتوغرافية عام 1970.

واختارته السينما الفرنسية كأحد أساتذة الصورة في تاريخ السينما العالمية، وأقامت بانوراما لأعماله في متحف السينما بباريس، وأصدرت مكتبة الإسكندرية كتالوجًا عنه في عام 2018 ويضم مقالات نقدية لنقاد مصريين وعالميين.

حصل مرزوق على ما يقرب من 60 جائزة وميدالية وشهادة تقدير داخل مصر، كما حصل على ما يقرب من 10 جوائز من مهرجانات دولية.

وقدّم رمسيس مرزوق ما يقرب من 70 عمل للسينما بين أفلام روائية طويلة وتسجيلية قصيرة.