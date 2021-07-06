أكرم حسنى: علاقتي بأحمد فهمي استثنائية وبيننا كيمياء خاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

قال الفنان أكرم حسنى، إن علاقته بالفنان أحمد فهمى، استثنائية للغاية وبينهما كيمياء خاصة.

أضاف حسني، خلال استضافته فى برنامج "its show time" مع الإعلامية مها الصغير، المذاع على قناة Cbc: "أنا وأحمد فهمي حالة استثنائية لأن إحنا بره الشغل صحاب جدا، وعرفته في 2016 كان بيصور برنامج وكنت أنا ضيف معه".

تابع: "فهمي شخص طيب وجدع جدا وأخف دم على الإطلاق، وعلى مستوى الشغل بنفهم بعض بالعين، وفيه كيميا بيني وبينه بغض النظر عن النتيجة بتطلع إيه".

its show time برنامج فني متخصص يركز علي صناعة الترفيه بمختلف صورها وأشكالها، وكل ما يحيط بها من أمور تجذب الجمهور وتدفعه لمتابعة كل أشكال الفنون، كما يرصد الجديد في السينما والتليفزيون والمسرح والموسيقى، بالإضافة إلى تسليط الضوء على عالم الموضة ومواقع التواصل الأجتماعي.

يعرض البرنامج على قناة cbc من السبت إلى الثلاثاء في الساعة التاسعة مساء، وتقدمه مها الصغير ودينا حويدق.