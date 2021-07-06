فن ومشاهير

"كأنه امبارح".. رانيا محمود ياسين تعلق على صورتها في "شهر العسل"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة قديمة تجمعها بزوجها الفنان محمد رياض.

وعلقت "رانيا" على الصورة: "أنا ومحمد في أول شهر زواج.. كأنه امبارح".

وتزوجت الفنانة رانيا محمود ياسين من الفنان محمد رياض مطلع الألفينات، وأنجبا ولدين.

وكان آخر أعمال رانيا محمود ياسين مسلسل "الطاووس" الذي عرض ضمن دراما رمضان الماضي وحقق نجاحا كبيرا.

والمسلسل بطولة جمال سليمان، سميحة أيوب، سهر الصايغ، عابد عناني، أحمد فؤاد سليم، ومن إخراج رؤوف عبدالعزيز.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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