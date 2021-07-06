هاني سلامة يحتفل بعيد ميلاده بجلسة تصوير في عرض البحر (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شارك الفنان هاني سلامة، جمهوره ومتابعيه، صورا من جلسة تصوير جديدة احتفالا بعيد ميلاده، إذ أنه من مواليد 4 يوليو 1977.

ونشر سلامة، الصور عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وظهر خلالها على متن "لانش" في عرض البحر.

هاني سلامة درس في الكويت بالصغر نظرا لظروف عمل والده، ثم انتقل للقاهرة بعدما التحق بالمعهد الحديث لعلوم الكمبيوتر بالمعادي، وكان دخوله إلى عالم التمثيل عن طريق الصدفة عندما تقدم إلى شركة مصر للأفلام العالمية لمالكها المخرج الكبير الراحل يوسف شاهين، حينما أعلنت عن طلب وجوه جديدة، وأجريت له عدة اختبارات أمام الكاميرا، وبدأ مشواره من خلال دور "عبد الله" في فيلم "المصير" عام 1997.

في عام 1999 بدأ مشواره كبطل سينمائي من خلال فيلم "الآخر" مع نبيلة عبيد، حنان ترك، لبلبة، محمود حميدة، وعزت أبو عوف، ومنه إلى تقديم دور النجومية في العديد من الأفلام، وهي: "العاصفة، السلم والثعبان، أصحاب ولا بيزنس، إزاي البنات تحبك، حالة حب، ويجا، خيانة مشروعة، أنت عمري، الأولة في الغرام، الريس عمر حرب، السفاح، واحد صحيح".

وابتعد هاني سلامة عن السينما منذ عام 2011 واتجه للدراما التليفزيونية بأعمال منها: "الداعية، نصيبي وقسمتك، طاقة نور، فوق السحاب، قمر هادي".

يذكر أن آخر أعمال هاني سلامة مسلسل "بين السما والأرض والذي عُرض في رمضان 2021، مع النجوم: دُرة، يسرا اللوزي، وسوسن بدر، وغيرهم، سيناريو وحوار إسلام حافظ عن رواية للكاتب نجيب محفوظ، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج شركة سينرجي.