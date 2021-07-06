شكرا لقرائتكم خبر عن مى كساب تحرج متابعة بعد انتقادها لون شعر أوكا: " شكله حلو واستايل " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روجت الفنانة مى كساب، لألبوم زوجها أوكا الجديد، ونشرت صورة بوستر الألبوم عبر حسابها على فيس بوك، وظهر أوكا بنيولوك جديد حيث صبغ شعره لون "بينك"، مما جعله يتعرض للانتقاد الشديد.

ودخلت متابعة كتبت على الصورة، قائلة:" أنا بحبك جدا ومقدرة إنك بتقفي جنب جوزك بس انتي راضية عن الصورة"، لتحرجها مى وتكتب قائلة:" آه جدا شكله حلو واستايل، وبعدين كل واحد حر يختار لنفسه الشكل اللي يعجبه انتي ترضي حد يتدخل في طريقة لبسك أولفت طرحتك أو شعركأنا أول ما عرفته مدخلتش في ده خالص عشان ده حريته الشخصية".



مى كساب

وكشفت مى سر الاسم الذى أطلقه زوجها "أوكا" على الألبوم، وذلك فى تدوينة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، حيث كتبت "بصراحة شديدة جدًا جدًا ومش عشان جوزى أنا بقول الحق، أوكا شاطر مخلص حقيقى موهوب مختلف، هتسمعوا ألبوم جديد متعوب عليه جدا فى كل حاجة، بإذن الله تتبسطوا قريبا جدا ألبوم محمد صلاح 2021".

وأضافت مى كساب: "ملحوظة.. أوكا اسمه الحقيقى محمد صلاح والأغنية دى بيحكى فيها حكايته مع المزيكا".

وفى تدوينه أخرى عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، كتبت مى كساب " سلمنا ألبوم أوكا الجديد محمد صلاح، إن شاء الله هتسمعوا ألبوم مختلف في كل حاجة.. كلمات وألحان توزيع أداء ميكس ماستر، تعب شهور، ربنا يديك من فضله وكرمه عشان أنت تستاهل خير الدنيا كله يا حبييى".