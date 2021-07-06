شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ضيوف شرف فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" قبل طرحه غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستقبل دور العرض السينمائية فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بطولة النجم كريم عبد العزيز، غداً الأربعاء، للمنافسة فى موسم عيد الأضحى المبارك وموسم الصيف، حيث يحتفل أبطال وصناع الفيلم مساء اليوم الثلاثاء بالعرض الخاص.

فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين، يظهر ضمن أحداثه عدد من نجوم الكوميديا كضيوف شرف، والذين يظهرون في أدوار مميزة ومختلفة بجانب أبطال العمل جعلت الفيلم من أهم الأفلام، ويقدر عدد الضيوف 11 نجما وهم: "مصطفى قمر، شيماء سيف، شيكو، عمرو عبد الجليل، نسرين أمين، احمد فهمى، هيدى كرم، أوتاكا ، علاء زينهم، باسل الزورو ، المخرج معتز التونى".

ويجسد كريم عبد العزيز شخصية إعلامي يتزوج من دينا الشربيني وتنشب بينهما عديد من الخلافات والصراعات، ويعمل كريم خلال أحداث الفيلم على كشف الحقائق بطريقة تنكرية في أكثر من شخصية مختلفة عنه.

يذكر أن فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بطولة كريم عبد العزيز ودينا الشربينى وماجد الكدوانى وبيومى فؤاد أحمد حلاوة وعدد من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج خالد الحفاوى، وطرح صناعه الأفيشات الدعائية والبرومو الدعائى للعمل للترويج، حيث تصدر كل نجم بوستر بمفرده وهم النجوم كريم عبد العزيز، وماجد الكدوانى، وبيومى فؤاد، ودينا الشربينى.



