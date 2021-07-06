بعد غياب 30 عاماً.. هذا موعد ظهور شيريهان رسمياً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد غياب استمر 30 عاماً، بعد عرض آخر أعمالها على خشبة المسرح، تعود الفنانة القديرة شيريهان مرة أخرى من خلال المسرحية الاستعراضية “كوكو شانيل”، إذ أعلنت منصّة “شاهد” موعد عرض المسرحية عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”.

ومن المُقرّر أن تعرض المسرحيّة على منصّة شاهد “VIP” بدءاً من 20 تموز الحالي، على أن يتمّ بثّها مطلع العام المقبل على شبكة “أم بي سي”. وتأتي المسرحية بالتعاون بين الشبكة والهيئة العامة للترفيه، بحسب ما أعلنه المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، ومن إنتاج شركة العدل غروب.

النجمة شريهان بإطلالتها الساحرة تعود من جديد على خشبة المسرح#كوكو_شانيلبرعاية هيئة الترفيهوتقديم مجموعة MBCمن إنتاج العدل جروبابتداءً من 20 يوليوحصرياً على#ShahidVIPhttps://bit.ly/3uJH37m

تتناول المسرحيّة قصة حياة مصمّمة الأزياء الشهيرة كوكو شانيل وعلامتها التجارية التي أصبحت الأشهر في مجال الأزياء في جميع أنحاء العالم، وتتضمّن كثيراً من الاستعراضات والأغنيات المنوّعة، التي صوّرت في العام 2019، وكان من المقرّر عرضها بداية العام الماضي، لو لم تحُل جائحة كورونا دون ذلك.

وكان المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية قد أعلن في الفترة الأخيرة، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، عودة شيريهان، قائلًا: “ترقّبوا عودة النجمة الكبيرة شيريهان للأضواء بعد غياب سنين في عمل مميّز على منصّة شاهد برعاية هيئة الترفيه السعودية”.

يُذكر أنّ شيريهان ظهرت في موسم رمضان الماضي من خلال إعلان تلفزيونيّ لصالح إحدى شركات المحمول، وقامت بتجسيد قصّة حياتها وانتصارها على المرض والأزمات العديدة، التي مرّت بها، في استعراضٍ نال إعجاب الجمهور.

يُشار إلى أنّ آخر مسرحيّة شاركت فيها الفنانة شيريهان هي “شارع محمد علي” في نهاية ثمانينيات القرن الماضي، مع فريد شوقي، وهشام سليم، ومحمود الجندي وغيرهم، وقد حققت نجاحاً جماهيرياً كبيراً. أما آخر أعمالها السينمائية فكان فيلم “العشق والدم” في العام 2002، وشاركها البطولة محمد رياض وفاروق الفيشاوي؛ وكان من إخراج أشرف فهمي.

وقد انتهي عقد شيريهان مع شركة “العدل غروب” إذ لم تقدّم سوى عرض واحد من العروض الـ13 التي تعاقدت عليها معها في العام 2017. وكان من المقرّر تقديم شخصيات نسائية تركت أثراً، مثل مارلين مونرو ورابعة العدوية وماري كوين وكوكو شانيل وكليوباترا، لكنّ شيريهان لم تُصوّر سوى مسرحيّة واحدة فقط هي “كوكو شانيل”.