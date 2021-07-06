كيت ميدلتون في العزل المنزلي.. التقت شخصاً ثبتت إصابته بكورونا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عزلت دوقة كامبريدج كيت ميدلتون نفسها، والتزمت الحجر المنزلي، بعد اتّصالها بشخص ثبتت إصابته بفيروس كورونا، بحسب ما كشف القصر الملكي البريطاني اليوم.

لكن قصر كنسينغتون لم يكشف عن مكان وزمان التقائها بهذا الشخص بالضبط، بل اكتفى بالقول إنه كان في “الأسبوع الماضي”، ما يُشير إلى احتمال حدوثه عندما زارت ويمبلدون يوم الجمعة.

وانضمّت إلى الدوقة الرئيسة التنفيذية لويمبلدون، سالي بولتون، ولاعب التنس البريطاني السابق تيم هينمان، قبل أن تتوجّه إلى المقاعد المخصّصة للعائلة المالكة وضيوفها، حيث شوهدت تتحدّث إلى جو ويكس.

وذهبت كيت، التي يُعرف أنها تلقّت جرعتَي لقاح كورونا، إلى ملعب ويمبلي مع زوجها الأمير وليم وابنهما البكر جورج، لمشاهدة منتخب إنكلترا الذي هزم ألمانيا يوم الثلثاء.

وصرّح المتحدث باسمها: “في الأسبوع الماضي، التقت دوقة كامبريدج بشخص ثبتت إصابته لاحقاً بفيروس كورونا. إنّ صاحبة السموّ الملكي لا تعاني من أيّ عارض، ولكنها تتّبع جميع الإرشادات الحكومية وعزلت نفسها في الحجر المنزلي”.