مونيكا بيلوتشي وابنتها ديفا.. ظهور لافت على غلاف "فوغ"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أثار ظهور الممثلة الإيطالية الشهيرة مونيكا بيلوتشي وابنتها ديفا كاسل على غلاف مجلة فوغ في نسختها الإيطالية، صدى واسع عالميًا.

ووفقًا لموقع "باكستان كريستين" الأمريكي، ارتدت الأم وابنتها ذات الـ 16 عامًا ملابس متشابهة، إذ طلت كلتيهما بفستان أسود من تصميم دار الأزياء العالمية دولتشي أند جابانا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة مونيكا وابنتها؛ لتتحول إلى "تريند" في ساعات معدودة، حيث قارن المعجبين بين جمال الأم والابنة.

وحافظت مونيكا على تسريحة شعر بسيطة، بينما قامت ابنتها بتجديل شعرها في ضفيرة طويلة.





وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، خطفت مونيكا بيلوتشي الأنظار مؤخرًا في عرض أزياء ديور لمجموعة الخريف والشتاء 2021- 2022 والتي أقيمت في باريس.



ورغم سنوات عمرها الـ 56، إلا أن مونيكا تمكنت من لفت الأنظار بإطلالتها الساحرة، وحضر العرض مجموعة من كبار نجمات هوليوود منهم جيسيكا تشستين وجينيفر لورنس وعارضة الأزياء كارا ديليفن.







