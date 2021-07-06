شكرا لقرائتكم خبر عن نجم La Casa De Papel بثياب جديدة فى المسلسل التاريخي El Cid والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم العالمي جايمي لورنت، صاحب شخصية دنفر في مسلسل La Casa De Papel الاسباني، عن صورة جديدة من وراء كواليس تصوير مسلسل الدراما التاريخية El Cid، الذي يشارك فيه بشكل مختلف كأحدي ملوك القرن الحادي عشر.

ونشر لورنت عن صورته في الموسم الثاني من المسلسل التاريخي عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، ليعلن عن موعد طرح الحلقات الأولي من المسلسل والمقرر له يوم 15 يوليو الجاري، عبر منصة أمازون التليفزيونية.

مسلسل El Cid هي عمل درامي إسباني عن الحركة التاريخية يدور حول رودريغو دياز دي فيفار "El Cid" ، فارس وقائد الحرب في القرن الحادي عشر.

ويدورالموسم الخامس من مسلسل La Casa De Papel حيث تم القبض على البروفيسور، والعصابة محبوسة داخل بنك إسبانيا لأكثر من 100 ساعة، وبينما يبدو الوضع وكأنه لا يمكن أن يزداد سوءًا، يأتي عدو إلى الساحة أكثر قوة مما واجهوه أبداً من قبل، وهو الجيش.



جايمي لورنت