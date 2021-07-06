شكرا لقرائتكم خبر عن منة عرفة: أول مرة شفت المهدى مكنتش طايقاه.. وزوجها: حسيتها تنكة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت الفنانة منة عرفة وزوجها الفنان محمود المهدى ضيفين على تليفزيون الخليج 365 خلال برنامج "ملوك الترند" مع الزميل عادل عبد الله، وذلك فى أول ظهور للثنائى بعد عقد قرانهما الأسبوع الماضى، وتحدث الثنائى عن كواليس لقائهما الأول وتعارفهما وبداية شرارة الإعجاب التى تطورت إلى قصة حب انتهت بعقد القران فى النهاية.

وأكدت منة عرفة أنها تعرفت على محمود المهدى خلال تصوير فيلم بعنوان "3 ستات" من نوعية أفلام الرعب، حيث إن زوجها مشارك فى إنتاج الفيلم موضحة: "حصلت ظروف لممثل فى الفيلم ولم يستطع إكمال التصوير، فرشح المؤلف أحمد عاشور محمود المهدى لتقديم الدور، وهو مكنش عاوز يمثل أصلا ولا يعمل الدور، بس الظروف اضطرته للموافقة فى النهاية".

ولفتت منة عرفة إلى أنها لم تكن تريد المشاركة فى الفيلم من البداية بسبب الظروف التى حدثت فى العمل سواء من مشاكل التصوير والإخراج والإنتاج والتى تحدث فى أى عمل قائلاً: كنت ببقى متضايقة ومحمود بعد كدا هون عليا، وإحنا أساسا فى الفيلم دا قعدنا نصور فيه سنتين ونص لأننا توقفنا أكثر من مرة حتى انتهينا منه منذ عام تقريباً".

وحكت منة عرفة كواليس المقابلة الأولى بينها وبين زوجها محمود المهدى والتى كانت فى شركة الإنتاج لحظة التعاقد على الفيلم وقالت: "كنت وقتها مش طايقة نفسى وهو كمان مكنش طايقنى لأنه كان شايفنى تنكة ومغرورة، وبعد ما مضيته، اتقابلنا فى التصوير كتير ومكنش فيه إعجاب طوال فترة التصوير، حتى جاء آخر يومين حصلت فيهم شرارة الإعجاب والانجذاب".



منة عرفة وزوحها

وبدوره تحدث محمود المهدى عن تطور العلاقة مع منة عرفة موضحاً: "بدأ يبقى معانا أرقام بعض من سنة تقريباً فى آخر يومين تصوير، وفى أحد الأيام لقيت صاحبة منة بتتصل بيا وقالت لى عاوزة أعرف دلوقتى انت ومنة إيه نظامكوا؟ وسالتنى أنت بتحب منة ولا لأ، سكت شوية وردت، أنا بصراحة أعجبت بيها فى الفترة اللى فاتت واعترفت، وكملت منة وقلت لها أنا معجب بيكى واتكسفت شوية وقابلنا بعض تانى يوم واتعشينا عشوة رومانسية وكانت بداية القصة الحقيقة".

واستكملت منة عرفة الحديث وقالت إنهما ارتاحوا لبعضهما بعدما وجدا أشياء كثيرة متشابهة بينهما موضحة: "اللى شدنى ليه مش عارفة والله لإنى بالفعل كنت شفته واتكملت معاه ولكن آخر يومين تصوير حسيت إنى شفته بشكل مختلف عن المرات اللى قبل كدا، وبعدين حسيت إنى عاوزة أكلمه لإنى شفته في موقف تانى كأنه شخص تانى مختلف تماما عن أول مرة شفته، فأول مرة شفته مكنتش مرتاحة له لكن فى آخر يومين تصوير بدأت انجذبله واعجب بيه".