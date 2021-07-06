شكرا لقرائتكم خبر عن قبل انطلاقه بساعات.. 6 أفلام من مهرجان كان السينمائي لازم تشوفهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساعات قليلة تفصلنا عن افتتاح مهرجان كان السينمائي في دورته الـ74، وذلك بعد تأجيله العام الماضي، بسبب فيروس كورونا ويتنافس 24 فيلماً على السعفة الذهبية، ورغم أن الفائز واحد والخسارة عادة مؤلمة، إلا أن مجرد المشاركة في المهرجان والوصول للقائمة النهائية يعد إنجازاً للمبدعين السينمائيين، وفي هذا السياق نرصد 6 أفلام مشاركة في المهرجان لابد لمحبى السينما العالمية مشاهدتهم

Annette

آنيت فيلم افتتاح المهرجان ويدور حول زوجين ساحرين ممثل كوميدي ارتجالي ومغنية سوبرانو رائعة، ويفاجأ الاثنان أن ابنتهما (عامان) تتمتع بموهبة خارقة، الفيلم من بطولة آدم درايفر، ماريون كوتيار، سيمون هيلبرج.

Titane

وهو فيلم فرنسي بلجيكي مشترك يبث الرعب والإثارة على مدار 108 دقائق، يدور حول سلسلة من الجرائم الغامضة غير المبررة، وأب يلتئم شمله مع ابنه المفقود منذ 10 سنوات والسر في التيتان وهو معدن مقاوم بشدة للحرارة والتآكل، والفيلم من إخراج جوليا دوكورنو وبطولة فنسنت ليندون، أجاثا روسيل، ليا سالمي، ورحيم مهدي.

Everything Went Fine

أجمل ما في ذلك الفيلم الممتد على مدار 113 دقيقة هو عودة النجمة الفرنسية صوفي مارسو بعد طول غياب، ويدور الفيلم حول أندري (85 سنة) الذي يصاب بسكتة دماغية وتسارع ابنته إيمانويل للوقوف بجانبه. ولكن الأب المشلول والعاجز يطلب من ابنته مساعدته في إنهاء حياته، فهل توافقه على طلبه القاسي؟، الفيلم من إخراج فرانسوا أوزون وبطولة صوفي مارسو، شارلوت رامبلنج، اندري دوسوليي، هانا شيجولا.

Stillwater، وبسبب مشاركة هذا الفيلم يعتقد الكثيرون أن ينال مات ديمون عن دوره فيه اوسكار حيث يلعب دور عامل نفط في أوكلاهوما، يعلم أن ابنته المنفصلة (أبيجيل بريسلين) قد تم القبض عليها، في انتظار المحاكمة في مرسيليا، لقتل صديقتها، ويقاتل من أجل تبرئتها، الفيلم من إخراج توم مكارثي وبطولة مات ديمون، أبيجيل برسلين، كاميل كوتن.

The Velvet Underground

ويستكشف الفيلم الخيوط المتشابكة لواحدة من الفرق الموسيقية التي أثرت بشدة في عالم الروك أند رول في نيويورك والعالم، ويحتوي الفيلم الوثائقي للفرقة التي يحمل الفيلم اسمها على لقطات أرشيفية من أفلام وارهول، ومقابلات مع عضو الفرقة جون كال، الفيلم من إخراج تود هينس وبطولة لو ريد، جون كال، ومورين تاكر.

Mothering Sunday

وهو قصة فيلم مأخوذ من رواية لجراهام سويفت نشرت في عام 2016، وتحمل نفس الاسم وتدور قصته حول خادمة تعيش في حقبة ما بعد الحرب العالمية الأولى في العشرينيات من القرن الماضي، وتخطط تلك المرأة سراً لكي تلتقي الجار الأمريكي الأرستقراطي الذي أحبته قبل أن يتركها ويغادر إلى بلده لكي يتزوج امرأة أخرى، الفيلم من إخراج إيفا هوسون وبطولة أوديسا يونغ، وأوليفيا كلمان، جليندا جاكسون، جوش اوكونور وكولين فيرث.