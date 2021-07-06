وفاة "ريتشارد دونر" مخرج فيلم "سوبرمان" عن 91 عاما

القاهرة - سامية سيد - توفى المخرج الهوليوودى "ريتشارد دونر" الذى شملت أعماله فيلم "سوبرمان" عن عمر ناهز 91 عاما، وذكرت قناة (تى.فى.5) الاخبارية - فى نشرتها اليوم الثلاثاء، أن زوجته ومنتجة الأفلام "لورين شولر دونر" اعلنا خبر وفاته .. موضحة أنه لا توجد معلومات حتى الآن عن اسباب وفاته.

من جانبه، وصف "ستيفن سبيلبرج" كاتب القصة التي استندت إليها وقائع فيلم "جونيز" الراحل دونر بأنه "موهوب على صعيد العديد من الأنماط السينمائية".

وكان "دونر" قد ولد في "برونكس" بنيويورك وبدأ العمل التلفزيوني في أواخر الستينيات، وكانت من بين أعماله سلسلة "تويلايت زون"، كما بدأ أولى خطواته في هوليوود في أواسط السبعينيات.

يذكر أن فيلم "سوبرمان" الذي أخرجه عام 1978، يعتبر أول عمل حديث عن بطل خارق.