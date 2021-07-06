"شاهد" تنشر صورا من مسرحية شريهان "كوكو شانيل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشفت منصة "شاهد" التابعة لمجموعة MBC السعودية، عن عدة صور من عرض مسرحية "كوكو شانيل" للنجمة الكبيرة شريهان.

ونشر حساب "شاهد" عبر موقع "إنستجرام"، صورا لشريهان من "كوكو شانيل"، مصحوبة بتعليق: "النجمة شريهان بإطلالتها الساحرة تعود من جديد على خشبة المسرح، كوكو شانيل، برعاية هيئة الترفيه، وتقديم مجموعة MBC، من إنتاج العدل جروب، ابتداءً من 20 يوليو، حصرياً على shvid vip".

وتعود النجمة شريهان للفن بعد ٢٠ عاما من الغياب، وتقدم خلال المسرحية شخصية "كوكو شانيل"، صاحبة الاسم الشهير في عالم الأزياء، والتي رغم شهرتها الكبيرة كانت بدايتها متواضعة، فهي ولدت في منزل فقير، وبعد وفاة والدتها تم إرسالها إلى دار للأيتام.

العرض المسرحي "كوكو شانيل" يأتي برعاية هيئة العامة للترفيه في السعودية، من إنتاج شركة "العدل جروب"، تأليف مدحت العدل، وتصوير كريم نور.