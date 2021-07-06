بالفيديو: تورط ثنائي برشلونة بفضيحة عنصرية في اليابان

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 6 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، فيديو يثبت تورط نجمي نادي برشلونة، الفرنسيان عثمان ديمبلي وأنطوان غريزمان بفضيحة عنصرية في اليابان.

ظهر الثنائي في فيديو مدته 42 ثانية ويعود تاريخه إلى عام 2019، وهما يسخران من أحد العاملين في فندق في اليابان، تزامنا مع مشاركة فريقهما برشلونة في جولة استعراضية لكرة القدم هناك.

وكشف الفيديو سخرية ديمبلي من العامل الذي كان يصلح التلفاز الخاص بغرفته (ديمبلي) وغريزمان، حيث قال ديمبلي ساخرا “كل هذه الوجوه القبيحة، فقط حتى تتمكن من اللعب (لعبة بي إي آس)، ألا تخجل؟”.

بعدما سخر ديمبلي من كيفية نطق العامل للغة اليابانية، سأله “هل أنت متطور في بلدك أم لا؟”.

اضطر ديمبلي للاعتذار بعد انتشار الفيديو، حيث كتب عبر صفحته الرسمية على “إنستغرام”: “تم مؤخرا نشر مقطع فيديو خاص يعود تاريخه إلى عام 2019 على وسائل التواصل الاجتماعي. كما حدث في اليابان، كان من الممكن أن يكون في أي مكان في العالم، وكنت سأستخدم نفس التعابير. لم أكن أستهدف أي مجتمع”.

تابع: “أصبح الشريط الآن متاحا للجميع، وأنا أفهم كيف كان من الممكن أن يؤثر على الأشخاص الذين ظهروا فيه، وبالتالي أقدم لهم اعتذاري الصادق”.

وضمن السياق ذاته، أكد غريزمان بدوره أنه كان دائما يعارض “جميع أشكال التمييز”، وأصر معتذرا “أنا آسف إذا أسأت لأصدقائي اليابانيين”.