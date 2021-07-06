نجاة فنان عربي من محاولة اغتيال طعناً في رقبته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان اليمني شهاب الشعراني تعرضه لـ”محاولة اغتيال” قرب منزله في عاصمة البلاد صنعاء، من قبل شخص ادعى أنّه أحد معجبيه.

وقال في منشور عبر حسابه في موقع “فايسبوك” ارفقه بصورة إصاباته: “ما تعرضت له اليوم محاولة اغتيال وقتل عمد لولا لطف الله ثم الجيران والناس في جوار مسكني”.

وأوضح تفاصيل الواقعة: “صباح اليوم والناس مطمئنة يناديني الوالد حفظه الله لإجابة شخص جاء إلى بيتنا وطلب من والدي مناداتي للسلام والتصوير معه وأنا من عادتي لا أرفض هذه الأشياء يعجبني القرب من الناس”.

وأضاف المطرب: “فور وصولي إلى المدعو أتفاجأ أنه كان يخفي خنجراً حاداً وقام مباشرتي بالطعن في رقبتي بأربع طعنات مميتة ولكن بفضل الله لم توافق الوريد، وعندما رآني أقاوم ورأيت الموت في عينيه وكأنه رأى الناس في الشارع تجري لتمسك به حاول أن يختصر الموضوع وحاول سحب جنبيته لتخليص مابقي ناقصاً”.

وأردف قائلاً: “بفضل الله تم القبض عليه من جيراني وأصحاب المحلات وتسليمه إلى قسم الشرطة وإسعافي إلى المستشفى. وتمت خياطة الطعنات وإيقاف النزيف وما زلت أعاني من الطعنات المميتة وأشكر كل من تضامن وسأل وتطمن وشاركني بمشاعره من الجميع شكراً لكم جميعاً”.

واختتم شهاب الشعراني منشورته: “أحتفظ بحقي القانوني والشرعي في معرفة الأسباب والدوافع والقصاص والمقاضاة حيث أني لا يوجد بيني وبين أي شخص أي شيء عشت كل حياتي مسالماً أخاف أن أجرح الآخرين أو أن أؤذي أي مشاعر ومثل هكذا عمل هناك ما وراءه ولن أتراجع عن أخذ حقي ومعرفة من وراء الحادث. وأشكر الجهات الأمنية التي سارعت لاحتجاز المعتدي وإيداعه السجن وننتظر إكتمال التحقيق ونسأل الله أن لا يرينا مكروهاً في أحد”.