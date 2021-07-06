أحمد السعدني يعلن إصابته في الجيم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن الفنان أحمد السعدني، عبر حسابه الشخصي على «إنستغرام»، إصابته في كتفه ورقبته وخضوعه لجلسات العلاج الطبيعي.

ونشر السعدني صورة لإصابته، وعلق قائلا: “أول ما ابتديت أسخن وأرجع للجيم كتفي ورقبتي قعدوني في البيت، بروح أعمل جلسات علاج طبيعي، وأول ما أخف إن شاء الله، هحاول أنزل تاني أتمرن، لأن الرياضة بتفرق كتير في النفسية”.

يذكر أن، آخر مشاركة للسعدني كانت من خلال الموسم الرمضاني الماضي، مسلسل “كله بالحب”، والذي شهد عدة مشكلات، حيث أعلن انسحابه من المسلسل، قائلا: “أعلن بشكل رسمي انسحابي من المسلسل «المهزلة»، وتقدمي بشكوى رسمية للنقيب الدكتور أشرف زكي ضد شركة الإنتاج للخرق الواضح للعقد، الموقع مع الشركة متمسكًا بكل حقوقي المادية، وآسف للإزعاج مرة أخرى ورمضان كريم”.

وقبل إعلان انسحابه، أعلن وجود مشكلات داخل العمل، قائلا: “الحقيقة أنا عمري ما عملت مشكلة في شغلي وعمري ما اختلفت مع زمايلي إنما أنا اللي بيحصل معايا في المسلسل اللي شغال فيه 24 ساعة، مبروحش بيتنا عشان يلحق العرض والواحد ساكت وبيعدي بلاوي عشان الزنقة والظروف أنا متربي في ستوديوهات كبرنا أنا واللي زيي اللي كان بيتقال عليهم أبناء الفنانين كأنها شتيمة، على احترام مهنتنا مواعيدنا ومذاكرتنا وتحضيرنا للشغل احترامنا للكلمة قبل العقد للأسف شركة الإنتاج ملتزمتش معايا باتفاقهم اللي على أساسه وافقت أشتغل وكان شرط أساسي لقبولي الشغل معاهم والحقيقة أول مرة أشوف تصميم دعاية عمل فني من أفيشات وبرومو بتعمله زميله في العمل”.