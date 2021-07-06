أحمد فلوكس يصدم الجميع بعدد زيجاته ويقول: “سعيد بلقب زير نساء”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان أحمد فلوكس في تصريحات صحافية له مؤخراً، عن عدد زيجاته منذ انفصاله عن زوجته الأولى وأم أبنائه قبل العودة إليها مجدداً.

وقال فلوكس في تصريحاته إنه تزوج نحو 15 مرة خلال الفترة التي تلت انفصاله عن زوجته الأولى، والتي امتدت لـ12 عاماً، وأرجع قراره في الزواج كثيراً إلى الوحدة التي عانى منها طوال سنوات، واعتباره أن وجود السيدة في المنزل هام للغاية، حيث يعتمد عليها في مختلف الأمور.

وأضاف أن قراراته في تلك الزيجات كانت سريعة للغاية، الأمر الذي دفع الكثيرين لأن يطلقوا عليه زير نساء، معلقا على هذا اللقب بقوله: “شرف لي أن يطلق علي زير نساء أفضل من أن يطلق علي زير رجال”.

وأشار إلى أن الفنانة هنا شيحة شخصية جميلة وعندما تحب تعطي من قلبها، لافتا إلى أن جانباً من انفصالهما اعتمد على الأعمال السحرية التي كان هدفها الانتقام منه.