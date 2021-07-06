موسيقاه ترافق الجمهور منذ سنوات.. عمر صباغ: النجاح لم يتحقق بسهولة!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في رصيد المؤلف الموسيقي اللبناني عمر صباغ عدد كبير من الأغنيات الناجحة، أو “الضاربة” كما يقال. وقد يكون “صباغ” صاحب أكبر عدد أغنيات ناجحة بين الموزعين الموسيقيين اللبنانيين والعرب.

حقق عمر صباغ خلال سنوات من العمل في مجال التوزيع الموسيقي نجاحات كبيرة مع أهم الفنانين، حتى بات يُرجّح لكل أغنية تحمل توقيعه النجاح قبل صدورها في الأسواق. هذه المعادلة الصعبة التي حققها “صباغ”، جاءت نتيجة اجتهاد كبير وعمل متواصل بهدف التطوير في مجال الموسيقى وتقديم الأفضل للجمهور في الوطن العربي.

ولا يقتصر عمل عمر صباغ في التوزيع الموسيقي على فئة واحدة من الفنانين، فنجاح الأغنية بمفهومه لا يرتبط بنجومية الفنان، لكن يرتبط مدى الغوص في عمق الموسيقى، وهو ما يفسّر نجاحات أغنياته مع فناني الصف الأوّل والنجوم الشباب على حد سواء.

يدرك عمر صباغ أهمية المكانة التي هو عليها اليوم، وقد عبّر عن ذلك في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع “إنستغرام”، إذ نشر صورة جديدة له ظهر فيها جالسًا في منتصف طريق طويل ومعه أورغ كهربائي، وعلّق عليها قائلًا: “كانت مسيرتي الموسيقية مجزية للغاية ، لكن النجاح لم يتحقق بسهولة”.

صورة عمر صباغ نالت تفاعلًا واسعًا من المتابعين، خاصةً أن عدد كبير منهم ينظر بإعجاب إلى مشواره الفني الذي أصبح مصدر إلهام لكثير من الشباب والموسيقيين في الوطن العربي.