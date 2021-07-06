"أنيت" يفتتح فعاليات مهرجان كان السينمائي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سيعرض، الثلاثاء، لأول مرة فيلم "أنيت" من بطولة ماريون كوتيار وأدم درايفر على شاطئ الريفيرا في بداية فعاليات مهرجان كان السينمائي.

ويعود مهرجان كان السينمائي لإقامة فعالياته وجها لوجه لأول مرة منذ بداية جائحة كورونا.

ويشار إلى أنه لم يقم حفل مهرجان كان السينمائي العام الماضي بسبب جائحة كورونا.

وجرى إرجاء النسخة الـ74 من المهرجان من شهر أيار/مايو إلى تموز/يوليو الجاري من أجل إتاحة مزيد من الوقت لتحسن الوضع الصحي.

وتم وضع عدد من بروتوكولات النظافة والسلامة، شملت ارتداء الكمامات داخل دور السينما في جميع الأوقات.

ويعد فيلم " أنيت" للمخرج ليو كاراكس أول فيلم ضمن 24 فيلما سيتم عرضها خلال فترة إقامة المهرجان التي تستمر أسبوعين.

وسيتم منح جائزة السعفة الذهبية لأفضل فيلم في 17 تموز/يوليو الجاري.

ومن المقرر أن يترأس المخرج الأمريكي الحائز على جائزة أوسكار سبايك لي هيئة الحكام لهذا العام، ليكون أول شخص من أصحاب البشرة السمراء يتولى هذا المنصب.

