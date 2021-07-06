رجاء الجداوي.. سر 40 دقيقة بكاء متواصل وذكرى خالدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استضافت الإعلامية لميس الحديدي ببرنامجها "كلمة أخيرة"، الإثنين، أميرة مختار ابنة الفنانة رجاء الجداوي، بمناسبة الذكرى الأولى لوفاتها.

وكشفت أميرة مختار خلال حديثها عن لحظات صعبة وأخرى سعيدة في حياة والدتها قائلة إن والدتها بكت لمدة 40 دقيقة بدون توقف بعد تكريمها من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعبرت عن سعادتها الشديدة بإشادة الرئيس بأناقتها الدائمة في تصرفاتها ومظهرها، وأخبرت ابنتها وحفيدتها أنها تترك لهما كلمة الرئيس كذكرى منها".

وأكدت أن والدتها كانت محافظة جدا، وتنصحها دائما بارتداء الملابس اللائقة مع تقاليد وأعراف المجتمع، وعندما كانت حفيدتها ترغب في ارتداء ملابس البحر بالمصيف، كانت دائما توجه لها النصائح قبل اختيار الملابس.

والتقطت رضوى هندي حفيدة رجاء الجداوي خيط الحديث، وكشفت عن حبها الشديد لجدتها، مشيرة إلى أنها نصحتها بالعمل عارضة أزياء بسبب طولها وشكلها، لكنها رفضت الفكرة لعدم وجود رغبة لديها بالعمل في مجال الأزياء.

كما استطردت أميرة مختار في حديثها لعلاقة الحب الرائعة بين رجاء الجداوي ووالدها حسن مختار حارس مرمى الإسماعيلي ومنتخب مصر في الستينيات، لافتة إلى أن علاقة الحب استمرت حتى وفاته سنة 2016، وعقب وفاته تغيرت رجاء الجداوي وباتت تشعر بالفقد، وغابت الابتسامة عن وجهها.

وتابعت: "رجاء الجداوي كانت تعيش حالة عشق مع زوجها الراحل، حتى أنها كانت رافضة لخلع خاتم زواجها أثناء دخولها إلى العناية المركزة في مرضها الأخير، ولم تشعر بالراحة إلا بعدما شعرت أن الخاتم سيظل بحوزتي".



