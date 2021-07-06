شكرا لقرائتكم خبر عن هالة فاخر والدة نضال الشافعى ومصطفى أبو سريع فى فيلم "ولاد زهرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تظهر الفنانة هالة فاخر فى دور والدة الفنان مصطفى أبو سريع الذى يجسد دور طبال، ووالدة الفنان نضال الشافعى، حيث يظهر الاثنان كـ شقيقين ضمن أحداث فيلم "أولاد زهرة"، حيث انطلق تصويره الأسابيع الماضية فى منطقة جاردن سيتى.

وتدور أحداث الفيلم حول التمسك بالأصول والجذور، من خلال أسرة مصرية، حيث تحاول "وفاء" وهى الشقيقة الكبرى الحفاظ على أشقائها وإنتمائهم لأرضهم وبلدهم ولقريتهم، ومن بين أشقائها، شاب صغير من متلازمة داون يبلغ من العمر 15 عامًا.

فيلم "أولاد زهرة"، بطولة مصطفى أبو سريع، داليا مصطفى، هاله فاخر، نضال الشافعى، جمال فؤاد، شريف الغريب وعدد آخر من النجوم، وإخراج معتز حسام.

يذكر أن أخر ظهور للفنانة هالة فاخر فى شهر رمضان الماضى فى مسلسل "نجيب زاهى زركش" للنجم الكبير يحيى الفخرانى ، وأنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى وإنتاج سينرجى.