مايا دياب تخيّر الجمهور بين 4 إطلالات جريئة وبتسريحات مختلفة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تتواصل النجمة اللبنانية مايا دياب باستمرار مع متابعيها على مواقع التواصل الإجتماعي بطريقة عفوية وتشاركهم تجاربها الشخصية اليومية والفنية مع عائلتها وأصدقائها بكل جرأة وتلقائية.

ونشرت مايا أخيراً عبر حسابها على تطبيق انستغرام صوراً لأربعة إطلالات مختلفة لفتت من خلالها الأنظار وكانت محط اهتمام وضجة بين جمهورها بعد ظهورها بهم.

وحرصت مايا دياب على التواصل مع محبيها وسألتهم لإختيار الإطلالة الأجمل بنظرهم، وتميّزت الاطلالات بقصات شعر متنوعة وبتسريحات جريئة مع تنوع في ألوانه بين الأبيض والرمادي والكستنائي.

وفي كل صورة طبقت مايا مكياجاً مختلفاً تنوع بين القوي والخفيف بحسب المناسبة، إضافة الى اختلاف في ملابسها لناحية التصاميم والألوان، وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل واسع ونالت اطلالاتها اعجاب الآلاف من متابعيها الذيت أشادوا بقدرتها على مجاراة الموضة وابتكار كل ما هو جديد ومختلف وجريء.