فيديو – كاريس بشار تبكي بعد تلقيها رسالة مصورة من إبنها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لم تتمكن النجمة كاريس بشار من منع نفسها من البكاء خلال استضافتها في لقاء تلفزيوني على قناة “أبو ظبي”، بعد عرض مقطع فيديو لإبنها الوحيد مجد وهو يوجه لها رسالة ويعبر عن حبه الكبير لها وفخره بأنها والدته.

وظهر الشاب الوسيم في المقطع وهو يتحدث الى والدته التي بدت عليها الدهشة والاستغراب، وبكت من شدة التأثر من المفاجأة غير المتوقعة.

وتحدث مجد، الذي يتمتع بملامح تشبه كاريس ووصفه البعض بأنه نسخة عنها، ووصف في المقطع المصور والدته بأنها “أفضل أم في الدنيا ولن أجد أماً أفضل منك، أنت أم مثالية”، ما جعل كاريس تتأثر وتنهار في البكاء.

وعبرت النجمة السورية عن فخرها بابنها الوحيد ووصفته بأنه أهم وأفضل مشروع في حياتها، مستغربة موافقته على الظهور في المقابلة لا سيما وانه يرفض باستمرار هذا الأمر.

وتحدثت أيضاً عن لحظة إعلام ابنها حين كان بعمر الخمس سنوات عن طلاقها ووالده شادي جواد، وأخبراه معاً وشرحا له حينها أن الحياة باتت صعبة بتواجدهما في منزل واحد.