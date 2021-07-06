الكشف عن تفاصيل مؤثرة عن معاناة بريتني سبيرز مع وصاية والدها عليها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد فشلها في التخلص من وصاية والدها عليها وعودتها لحياتها الطبيعية، كشف مدير الأعمال السابق للمغنية الأميركية بريتني سبيرز الاثنين، عن تفاصيل مثيرة وغريبة تتعلق بالوصاية المفروضة عليها والتي تمنعها من الاهتمام لأطفالها والعودة للساحة الفنية.

وتحدث سام لوتفو في لقاء مع صحيفة أميركية أن النجمة العالمية تتواصل معه أحيانا باستخدام هاتف ذكي خاص بغرباء تلتقي بهم بالصدفة، وذلك بسبب مراقبة الأوصياء عليها لهاتفها والاستماع على مكالماتها الهاتفية.

ولفت إلى أنه لم تتواصل معه لسنوات، لكنه يتلقى بين الحين والآخر اتصالاً منها وغالباً ما تكلمه من داخل خزانة ملابسها، مشيرا الى ان هاتف سبيرز الحالي يخضع للمراقبة المستمرة من قبل فريق قانوني تحت الوصاية.

وأكد أن آخر اتصال قامت به بريتني كانت في رالفز في ولاية كالاباساس الأميركية، وبعد أن أنهت اتصالها معه تلقى مكالمة من نفس الرقم، ليتبين أنه طبيب آسيوي يقول له مندهشا إنها استعارت هاتفه.

وشدد على أنه لم يلتقِ بها منذ 6 سنوات، إلا أنه لديه انطباع بأن الوصاية أثرت بشكل كبير على طريقة تفكيرها.