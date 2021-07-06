أحلام تراند بفيديو وثقت خلاله ما حصل معها في المول

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت النجمة الإماراتية أحلام متابعيها عبر تطبيق سناب شات بحادثة غريبة حصلت معها بينما كانت تتنقل مع صديقتها في المول، وكانت تضحك بعفوية مندهشة لعدم معرفتها من قبل أحد الشبان.

وروت أحلام تفاصيل ما حصل معها، كاشفة عن تعرضها للمغازلة من قبل شاب أثناء سيرها في المول دون ان يكتشف هويتها، وهو ما جعلها في غاية الاستغراب وتضحك بشكل هستيري بعفوية كالأطفال.

ويبدو ان الشاب لم يتمكن من التعرّف على أحلام التي كانت ترتدي العباية وتغطي شعرها بالحجاب وتضع كمامة، ولم يظهر منها سوى عينيها.

وشرحت أحلام في الفيديو الذي تم تداوله بكثافة وبات تراند في الساعات الأخيرة على مواقع التواصل الإجتماعي، وقالت وهي تضحك مع صديقتها إن أحد الأشخاص قام بمغازلتها، وقال لها: “يا زين هالطول يا زين هالطول.. ما يدري إني أنا.. ترى أنا مخطوبة”، وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل واسع وأشادوا بروحها المرحة وعفويتها.