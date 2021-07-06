متى سيتم إعلام دلال عبدالعزيز بوفاة سمير غانم؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت مصادر في المستشفى حيث تعالج الفنانة دلال عبد العزيز، إنه سيتم إبلاغها بوفاة زوجها سمير غانم بعد خروجها من المستشفى.

ووفقا لما نقلته وسائل إعلام مصرية، أوضحت المصادر أنه بناء على طلب الأسرة لن يتم إبلاغ الفنانة دلال عبدالعزيز بوفاة زوجها سمير غانم، خلال فترة وجودها في المستشفى، ولكن ستتولى أسرتها هذا الأمر بعد عودتها لمنزلها.

وأضافت: "هناك تعليمات للأطقم الطبية بعدم الحديث معها في أي شأن يخص الفنان سمير غانم، وحين تسأل عنه تكون الإجابة واحدة بأنه يعاني من نفس مرضها، وممنوع من الزيارة أو التواصل، كما أن حالته تشهد بعض التحسن".

وأكدت أن "هذا القرار يأتي حرصا على الحالة النفسية للفنانة دلال عبدالعزيز، كي لا تنتكس حالتها بعد التحسن الذي شهدته خلال الفترة الأخيرة، خاصة أنها استطاعت الحركة بشكل بسيط في غرفتها، ثم انتكست مرة أخرى".

وتعاني الفنانة دلال عبدالعزيز من تليف في الرئة إثر إصابتها بفيروس كورونا منذ أواخر أبريل/نيسان الماضي، ونقلها للمستشفى للعلاج.

وقالت مصادر في المستشفى إن الفنانة تعافت من فيروس كورونا لكن ما تعاني منه حاليا هو تبعات الفيروس وأنها في احتياج شديد للأكسجين طوال الوقت، مؤكدة أن الرئة ستأخذ وقتا كي تعود لما كانت عليه.

وأصيبت الفنانة دلال عبدالعزيز بفيروس كورونا، بعد الانتهاء من تصويرها مسلسلها الرمضاني "ملوك الجدعنة"، من بطولة عمرو سعد ومصطفى شعبان، فيما توفي زوجها الفنان سمير غانم، عن عمر ناهز 84 عاما، متأثرا بالفيروس.