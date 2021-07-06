تركي آل الشيخ ينشر صورة مع أبطال عمله الفني "الثمانية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية صورة من كواليس تصوير مسلسله "الثمانية".

وظهر تركي آل الشيخ، في الصورة التي شاركها مع متابعي صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، وإلى جواره نجوم العمل، وعلّق بأسمائهم: "المخرج الكبير أحمد مدحت، الفنان القدير خالد الصاوي، النجم الكبير آسر ياسين، النجوم: غادة عادل، محمود البزاوي، ريم مصطفى، محمد علاء جامايكا، مصطفى البنا، الممثل السعودي خالد صقر، مهندس الديكور القدير محمد عطية، مصممة الملابس القديرة منى التونسي، مدير التصوير العالمي Tómas Örn Tómasson، المونتير هيثم كرم، الأستاذ محمد عبدالمتعال، رئيس قناة إم بي سي مصر، حمادة إسماعيل المشرف العام على الإنتاج، المنتج الأستاذ عبدالله أبوالفتوح، والمنتج المنفذ أحمد سوكة".



وكان المستشار تركي آل الشيخ، أعلن في 30 يونيو الماضي، بدء تصوير أول عمل فني تلفزيوني من تأليفه بعنوان: "الثمانية"، ومن المقرر عرضه عن قنوات MBC"، ومنصة شاهد".



