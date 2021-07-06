شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى فنان تشكيلي .. هاوٍ فى"أهواك" ورسام فى "مش أنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص تامر حسني، على اختيار أغانيه بما يناسب ذوق جمهوره، بالإضافة إلى حرصه على انتقاء أدواره في أفلامه السينمائية، خاصة أنه قدم العديد من الأدوار المختلفة في السينما بداية من الطالب الجامعي المشاغب في "عمر وسلمي1"، والسائق فى "كابتن هيما"، أو شخصية الطبيب الذى يهوى الرسم فى "أهواك"، أو النصاب في فيلم "الفلوس".

واستعان الفنان تامر حسني في فيلمه الجديد "مش أنا" بإحدى هوايات شخصياته الفنية السابقة، لتكون المادة الدرامية التي يدخل بها في مغامراته الجديدة على الشاشة الكبيرة، وذلك من خلال تأدية دور الفنان التشكيلي "الرسام".

ومن الواضح أن دور الفنان التشكيلي أو الرسام من الأدوار القريبة إلي قلب النجم تامر حسنى، فرغم تقديمه شخصية طبيب تجميل في فيلم "أهواك"، إلا أنه كان يهوي الرسم ويبدع فيه، حتى أن شقيقته استغلت شغفه بالرسم والفن التشكيلى، وحاولت أن تخطب له إحدى زميلات نجلها الطالب بكلية الفنون.

فيلم "مش أنا" فكرة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسنى وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته حلا شيحة، وماجد الكدواني، وسوسن بدر، وشيرين، وحجاج عبد العظيم، بجانب عدد من ضيوف الشرف، منهم اياد نصار، محمد عبد الرحمن، وعصام السقا، وتدور أحداثه حول حسن الذى يُصاب بشيء غريب يفقده السيطرة على يده، فيصبح مع مرور الوقت ضحية العديد من الموقف الصعبة والمحرجة، بينما يرفض كل من حوله تصديق حالته.

وحقق الفيلم نجاح جماهيرى كبير وإيرادات مرتفعة للغاية منذ بداية عرضه بدور العرض السينمائية بمصر وباقى الدول العربية.