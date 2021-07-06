شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج "الحرير المخملى": العمل بمراحله الأخيرة ونستعد للتصوير فى الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج أحمد حسن، إن تصوير مسلسله الجديد "الحرير المخملي" يجري على قدم وساق من أجل اللحاق بعرضه على شاشات التليفزيون فى الأيام المقبلة، مضيفًا أنه يسافر هو وأسرة العمل للإسكندرية لتصوير عدد من المشاهد فى المدينة الساحلية وذلك بعدما انتهى من التصوير بأستديوهات مدينة الإنتاج الإعلامي طوال الفترة الماضية.

وأشار حسن لـ"الخليج 365" إلى أن التصوير وصل إلى مراحله الأخيرة، مؤكدًا أنه يراهن على نجاح المسلسل لأن أكثر ما يميزه هو حالة الحب التى يعيشها كل المشاركين فيه، بداية من فريق الكتابة والتصوير والاخراح والمونتاج، لافتًا أن ما يصنع بحب يصل لقلوب الناس أسرع، وهذا ما يؤمن به طوال حياته وعمله فى المسلسلات الدرامية ومسلسلات الأنيميشن.



المخرج احمد حسن وهالة فاخر ومصطفى فهمى

يذكر أن الحرير المخملي هو ثاني مسلسلات المخرج أحمد حسن وهو من بطولة مصطفى فهمي وأحمد سعيد عبد الغني وهالة فاخر وداليا مصطفى وهو عن رواية تحمل نفس الأسم للكاتبة أميمة عز الدين، إشراف على الكتابة أمين جمال، وسيناريو وحوار أحمد أبوزيد توفيق، وشادى أسعد، وحمدى التايه، ومدير التصوير تامر جوزيف، وإخراج أحمد حسن.



احمد حسن ومصطفى فهمى واحمد سعيد عبدالغنى

وينتمى المسلسل لنوعية الأعمال ذات الـ 60 حلقة، ويتناول قضية العلاقات الأسرية بدءًا من الجد، الذى يجسده الفنان مصطفى فهمى، ويظهر فيه بشخصية كبير البلد فى عصر التسعينيات، ويمتلك العديد من الأراضى الزراعية وغيرها وصولاً إلى الأبناء فى العصر الحديث .