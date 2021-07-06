نانسي عجرم تهنئ الشعب الجزائري بعيد الاستقلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت الفنانة نانسي عجرم، الشعب الجزائري بعيد الاستقلال، الموافق 5 يوليو الجاري.

وكتبت "عجرم" عبر حسابها بموقع "تويتر": "نفتخر بها وبشعبها، كل عام والجزائر بألف خير".

وطرحت نانسي عجرم، قبل أيام، الأغنية الرابعة من ألبوم "نانسي 10" والتي تحمل اسم "بدي حدا حبو"، الجمعة الماضية، عبر قناتها على موقع "يوتيوب"، من كلمات أحمد ماضي، ألحان زياد برجي، وتوزيع هادي شرارة.

وكانت الفنانة اللبنانية، طرحت مؤخرا 3 أغنيات من ألبومها "نانسي 10"، الأولى تحمل اسم "حبك بيقوي"، من كلمات خالد تاج الدين، وألحان وليد سعد، وتوزيع هاني يعقوب، والأغنية الثانية بعنوان "مشكلتك الوحيدة" كلمات علي المولى، وألحان أيمن قميحة، وتوزيع باسم الرزق، والثالثة بعنوان "جاية معاك" من كلمات خالد تاج الدين‎، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم.