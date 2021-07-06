شكرا لقرائتكم خبر عن الكوميديا تسيطر على برومو فيلم الأنيمشن Hotel Transylvania: Transformania والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الشركة المنتجة للجزء الرابع من فيلم الأنيمشن Hotel Transylvania، فيديو ترويجيا جديدا للعمل، المقرر عرضه مطلع أكتوبر المقبل، والذى كشف عن مجموعة متنوعة من اللقطات الكوميدية، ومن المقرر أن يطرح فيلم الأنيمشن الجديد تحت اسم Hotel Transylvania: Transformania.

وطرح الفيديو الجديد بعد إعلان تأجيل طرح العمل من 23 يوليو المقبل إلى 1 أكتوبر من نفس العام الجارى، وأكدت الشركة أنها قررت تأجيل الفيلم ليلحق بـ موسم الهالوين، خاصة أن أحداث العمل تدور في إطار رعب كوميدى، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "variety".

كما لم يكشف بعد عن ما سيدور عنه الجزء الجديد، وحققت الأجزاء الثلاث الأولى من العمل نجاحا كبيرا.

ودارت أحداث الجزء الثالث من فيلم الأنيمشن العائلى حول مفاجأة مافيس لـ دراكولا برحلة عائلية على متن سفينة "مونستر كروز" الفاخرة حتى يتمكن من قضاء إجازة مع جميع فى الفندق، وبمجرد مغادرة الميناء يبدأ دراكولا فى قصة رومانسية جديدة عندما بـ قبطان السفينة السحرية إيريكا، وتسعى مافيس للعب دورالوالد مع إبقاء والدها وإيريكا منفصلين.

الفيلم من بطولة آدم ساندلر، وآندى سامبرج، وفران دريشر، وميل بروكس، وسيلينا جوميز، وكاثرين هان، وديفيد سبايد، ومن إخراج جيندى تارتاكوفسكى، وتأليف مايكل ماكولرز، وتارتاكوفسكى.