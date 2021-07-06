سمية الخشاب بوصلة رقص جريئة: “محدش واخد منها حاجه “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 05:43 صباحاً - أثارت الفنانة المصرية سمية الخشاب موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها مشهد من فيلمها “الريس عمر حرب” تظهر فيه بإطلالة جريئة وهي تتمايل على أنغام الموسيقى.

ونشرت سمية الخشاب مقطع الفيديو عبر حسابها على “تويتر” تظهر فيه مُرتديةً فستان ذهبي بشيالات رفيعة مُبرزًا مفاتنها، بينما تمايلت على أنغام الموسيقى أمام الرجال، وعلَّقت: ” ايوه كده يا حبايبي كله يرقص ويفرفش محدش واخد منها حاجه”.

قد اثارت سمية الخساب الجدل بين متابعيها سواءا بسبب الفيديو او التعليق حيث كتب أحدهم: ” فعلا محدش هياخد حاجه في الاخر عشان ديه الدنيا متساويش حاجه بس المشكلة لتلاقي بجانب ده ندم في الآخرة”.

وردًا على الهجوم، نشرت الخشاب عدة تغريدات، جاء في إحداها: ” دعوا الخلق للخالق، دعوا الخلق للخالق، دعوا الخلق للخالق، دعوا الخلق للخالق، دعوا الخلق للخالق، دعوا الخلق للخالق”.

وفي تغريدة أخرى، كتب فيها: ” محدش هيتحاسب مكان حد، محدش هيتحاسب مكان حد، محدش هيتحاسب مكان حد، محدش هيتحاسب مكان حد”.

فيلم “الريس عمر” من انتاج عام 2008 وهو من بطولة كل من الفنانين هاني سلامة, خالد صالح، سمية الخشاب، غادة عبد الرازق وغيرهم.

وكانت قد أثارت المشاهد الجنسية الصريحة التي احتواها الفيلم حفيظة الكثيرين من الجمهور.