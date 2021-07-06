محمد الفلاح - بحجة التصوير معه.. طعن فنان يمني شاب في منزله بصنعاء

الثلاثاء 6 يوليه 2021

تعرض الفنان اليمني شهاب الشعراني، الاثنين، لمحاولة اغتيال في منزله بالعاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية، بالتزامن مع حرب حوثية واسعة على الفن والفنانين ومنع وتحريم الأغاني.



وقال إنه تعرض لمحاولة اغتيال وقتل عمد لولا لطف الله ثم الجيران والناس المجاورون لمسكنه.

كما أفاد في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، أن "شخصًا جاء إلى منزله طالبًا التصوير معه، وفور التقائه بالشخص المجهول قام الأخير بطعنه 4 طعنات مميتة بخنجر حاد في رقبته" .

وأضاف الشعراني "عندما وجدني أقاوم، لمح الناس في الشارع تجري نحوي للإمساك به".

وأشار إلى أن عددا من جيرانه ألقوا القبض على الشخص المهاجم، وتم تسليمه إلى قسم الشرطة، وتم نقل الشعراني إلى مستشفى في صنعاء لتلقي العلاج عقب الطعنات التي تعرض لها.

الأسباب والدوافع مجهولة

ولم تعرف أسباب ودوافع قيام المسلح بطعن الفنان الشعراني، كما لم يصدر أي بيان أو تعليق من قبل سلطات الحوثي، غير أن مصادر إعلامية ربطت محاولة الاغتيال بحملة التحريض الممنهجة التي تشنها قيادات حوثية ضد الفن والفنانين في مناطق سيطرتها.

وشهاب عبد الحكيم الشعراني هو منشد ومغن يمني، فاز بالمركز الأول في مسابقة صوتك كنز لموسمها الثالث والتي تنظمها قناة فضائية، وقدم العديد من الأناشيد الخاصة بالأطفال والشباب.

ممارسات قمعية

وأصدرت ميليشيا الحوثي، مؤخراً، تعميماً يقضي بمنع الفنانين والفنانات من حضور المناسبات والأعراس التي تقام في صنعاء ومناطق سيطرة الميليشيات، في ممارسات قمعية وحرب ممنهجة تذكّر بممارسات تنظيمات داعش وحركة طالبان في أفغانستان.

كما تمنع ميليشيا الحوثي الأجواء الاحتفالية والموسيقى والغناء في الأماكن العامة والتعليم المختلط بمناطق سيطرتها، حيث شهدت عدة مدن يمنية حالات اعتداء من مسلحي الحوثي على مدنيين في أعراس وحفلات تخرج.