هكذا نعت سيمون الفنانة سحر كامل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

نعت الفنانة سيمون، الفنانة سحر كامل، والتي رحلت عن عالمنا يوم الاثنين.

ونشرت سيمون، صورة الراحلة عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "وفاة الفنانة سحر كامل، الله يرحمها".

وكان الفنان محمد علي رزق، أعلن وفاة سحر كامل عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، وكتب: "توفيت إلى رحمة الله صديقتي وأختي الكبيرة وأول واحدة ساعدتني علشان أبقى ممثل وعرفتني أعمل إيه وهي اللي وديتني مكاتب الكاستينج وأول واحدة مسكت جنبها سكريبت وقعدت تحفظني وتفهمني".

وأضاف: "السلام أمانة لأبويا وكل الحبايب اللي سبقونا، نسألكم قراءة الفاتحة والدعاء بالرحمة والمغفرة لها ولأبويا ولكل اللي فارقونا".

الفنانة سحر كامل شاركت في عدة أعمال، منها: "واكلينها والعة، أرض النفاق، أفراح القبة، نيللي وشريهان، شارع عبد العزيز، قلوب، الكبير أوي".