فن ومشاهير

هكذا نعت سيمون الفنانة سحر كامل

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

نعت الفنانة سيمون، الفنانة سحر كامل، والتي رحلت عن عالمنا يوم الاثنين.

ونشرت سيمون، صورة الراحلة عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "وفاة الفنانة سحر كامل، الله يرحمها".

وكان الفنان محمد علي رزق، أعلن وفاة سحر كامل عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، وكتب: "توفيت إلى رحمة الله صديقتي وأختي الكبيرة وأول واحدة ساعدتني علشان أبقى ممثل وعرفتني أعمل إيه وهي اللي وديتني مكاتب الكاستينج وأول واحدة مسكت جنبها سكريبت وقعدت تحفظني وتفهمني".

وأضاف: "السلام أمانة لأبويا وكل الحبايب اللي سبقونا، نسألكم قراءة الفاتحة والدعاء بالرحمة والمغفرة لها ولأبويا ولكل اللي فارقونا".

الفنانة سحر كامل شاركت في عدة أعمال، منها: "واكلينها والعة، أرض النفاق، أفراح القبة، نيللي وشريهان، شارع عبد العزيز، قلوب، الكبير أوي".

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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