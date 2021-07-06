رد دنيا سمير غانم على رسالة عمرو وهبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

ردت الفنانة دنيا سمير غانم، على رسالة الدعم التي وجهها الفنان عمرو وهبة لها يوم الاثنين.

ونشر "عمرو" صورة له مع "دنيا" عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "وحشتينا ووحشتي مصر كلها.. ربنا يقويكي ويطمنك على أستاذة دلال وترجعوا البيت سوا قريب".

فيما علّقت "دنيا" قائلة: "وأنتوا كمان يا عمرو والله.. شكرا جدا".

وتمر دنيا وإيمي سمير غانم بمرحلة صعبة منذ رحيل والدهما الفنان الكبير سمير غانم، واستمرار معاناة والدتهما النجمة دلال عبد العزيز صحيا.

وتعاني الفنانة دلال عبد العزيز صحيا منذ فترة طويلة، حيث أعلن الإعلامي رامي رضوان، إصابتها وحماه الفنان الكبير سمير غانم، بفيروس كورونا منذ 30 أبريل الماضي.

ورحل الفنان سمير غانم عن عالمنا يوم الخميس 20 مايو الماضي، وشُيعت جنازته الجمعة 21 مايو، من مسجد المشير بالتجمع الخامس إلى مثواه الأخير، وتم دفنه بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر، ونظرا لظروفها الصحية؛ غابت الفنانة دلال عبد العزيز عن وداعه.