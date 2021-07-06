افتخر بأنه زير نساء.. لن تصدق عدد زيجات احمد فلوكس!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 03:50 صباحاً - فاجأ الفنان المصري أحمد فلوكس الجمهور بالكشف عن عدد زيجاته السابقة، وهو ما صدم البعض مؤكدين أنهم لم يتوقعوا أن تبلغ عدد زيجات أحمد فلوكس هذا الرقم.

وقال أحمد فلوكس في لقاء مع تليفزيون “اليوم السابع”، إنه تزوج مرات عديدة، مفتخراً بكونه زيراً للنساء، وأن يتم وصفه بهذه الصفة التي اعتبرها تشريفاً له، قائلاً: “مش أحسن ما أبقى زير رجال”.

وأوضح أحمد فلوكس أن عدد زيجاته بلغ الـ 15 زيجة، وهو رقم ضخم، أكد فلوكس أنه حقيقياً، وليس ادعاءً أو مبالغة منه. كما أوضح أحمد فلوكس أنه كان شخص عصبي، سريع الغضب والانفعال، ولا يمكنه التحكم في أعصابه إلا أنه استطاع التحكم في هذه الأمور وإصلاحها.

قال أحمد فلوكس إن زوجته السابقة، الفنانة هنا شيحة، كانت شخصية مخلصة وعندما تحب تعطي من قلبها إلا أنهما لم يستمرا في زيجتهما طويلاً.

وأوضح فلوكس أن السحر والأعمال السفلية المؤذية، هي سبب في تدمير جزء كبير من حياته بما فيها انفصاله عن هنا شيحة، بل وأحياناً كان يفقد القدرة على الحركة.

وتابع احمد فلوكس أنه تعرض للسحر والأعمال على يد فتاة، كان على علاقة سابقة بها وكانت تحاول تحطيم حياته حتى يعود إليها، لافتاً إلى أن هذا الامر جعله ينفصل عن هنا شيحة ويهمل في فنه.

وخلال الحلقة أكد أحمد فلوكس أنه سعيد بعودته إلى زوجته الأولى، ووالدة ابنه، بعد انفصال دام حوالي 12 عاماً.

ووصف فلوكس والدة ابنه بأنها سيدة أصيلة، دعمته وساندته أكثر من مرة في مواقف ومحن مختلفة تعرض لها.