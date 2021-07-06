شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد وفيق أحدث المنضمين إلى فريق عمل مسلسل "السيدة زينب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم الفنان أحمد وفيق إلى فريق عمل مسلسل "السيدة زينب" للمخرج محمد النقلى، وهو من بطولة سوسن بدر، محمود عبد المغني، ميمي جمال، حسام داغر، ومن تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي، ومن المقرر تصوير أولى مشاهده الأيام المقبلة، وتدور أحداث العمل عن السيدة زينب، وحى زقاق المدق، ويتناول أبطال العمل قصصًا فى تلك المنطقة فى إطار اجتماعى.

ويذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد وفيق، مسلسل "ولاد ناس" الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي، من ﺇﺧﺮاﺝ هاني كمال، وشارك فى البطولة بجانب أحمد وفيق، إيهاب فهمي، بيومي فؤاد، أحمد صيام، صبري فواز، رانيا فريد شوقي، محمد عز.

وكرم مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة في دورته الـ22 أحمد وفيق أقام ندوة لتكريمه بقصر ثقافة الإسماعيلية، وأدارها الناقد أحمد النجار الذى أشاد بتجربة الفنان أحمد وفيق السينمائية بشكل عام، والتنوع في الأدوار التي قدمها سواء في الدراما أو المسرح أو السينما.

وفى كلمته، شكر الفنان أحمد وفيق مهرجان الإسماعيلية على فكرة تواجد الفنانين المشاركين في الأفلام القصيرة، التى كانت سبب فى تواجد ممثلين مهمين وأسماء كبيرة موجوده بيننا.

وقال وفيق إنه منذ فترة وهو يحلم بفكرة عرض تلك الأفلام، وأن يكون هناك صيغة للمشاهدة التلفزيونية للفيلم القصير.

وأضاف وفيق أنه من الممثلين المنحازين للجمهور، وأنه لا بد أن تصل بالرسالة إلى الجمهور وألا نكون قد قصرنا في دورنا امام الجمهور.

وتحدث أحمد وفيق عن تجربته في الفن وعلاقته بأساتذة الإخراج يوسف شاهين ومحمد صبحي وجلال الشرقاوي والفنان أحمد فؤاد سليم الذى شجعه كثيرا.

وأشار إلى تجربة عمله في فيلم "سكوت هنصور" مع المخرج يوسف شاهين الذى اعتقد كثيرون أن هذا العمل كتب من أجله على غير الحقيقة فقد كان وجوده في العمل مجرد صدفة وحل موقف.

وأضاف وفيق أنه بعد تلك التجربة اختفى وكان هشّا نفسيا وقرر البعد عن الفن واهتم بالأدب الروسى لكنه فجاه قررت الرجوع مرة أخرى إلى الفن لأنه لم يجد أى شغل آخر.

وأوضح وفيق أن الفنان لا بد أن يكون متفائلا لكن الحياة لن تكون عادلة تماما حتى لو امتلكت مقومات النجاح، وأن تكون نفسيا قويا لأن ذلك يضيف للممثل، إضافة الي ضرورة توافر فضيلة الانتقاء.