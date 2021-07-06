شكرا لقرائتكم خبر عن رامى رضوان يستعين بأغنية ثلاثى أضواء المسرح : أطلع من نقرة لدحديرة ومن فخ لفخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعان الإعلامى رامى رضوان، بأغنية ثلاثى أضواء المسرح، الفنانين الراحلين سمير غانم والضيف أحمد، وجورج سيدهم، للتعبير عن حالته، وقال عبر انستجرام :"أبلغ وصف لهذه الأيام وما نمر به.. غنوة الثلاثى ، وأطلع نقرة لدحديرة ومن فخ لفخ".

ونشر الإعلامى رامى رضوان صورة عبر حسابه الرسمى بانستجرام، :"أبلغ وصف لهذه الأيام وما نمر به غنوة الثلاثى، واطلع من نقرة لدحديرة، ومن فخ لفخ، والدنيا تشيلنى وتهبدنى طاخ طوح طيخ طاخ، .. يارب عدى الأيام دي سريعا على خير يارب".



رامى رضوان

ومن جهة أخرى أوضح الإعلامى رامى رضوان، مقدم برنامج "مساء DMC"، آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، بعد تداول خبر عن النجمة الكبيرة بشأن تحسن حالتها الصحية ونقلها من العناية المركزة إلى غرفة عادية.