شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد الفنانة نادية سيف النصر.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الثلاثاء ذكرى ميلاد الفنانة نادية سيف النصر، زوجة الفنان الراحل يوسف فخر الدين، والتى قدمت أعمالا مهمة مع نجوم الزمن الجميل منهم رشدى أباظة وفريد شوقى وكمال الشناوى وغيرهم.





ولدت الفنانة الراحلة نادية سيف النصر في السادس من شهر يوليو في عام 1932 في مدينة القاهرة وتحديداً في حي السكاكيني، تنتمي نادية لعائلة متوسطة الحال ووالدها لبناني الجنسية كان يعمل تاجر ما بين مصر ولبنان، أما والدتها فهي مصرية وليس لديها أشقاء فهي الابنة الوحيدة، توفي والدها وهي طفلة وتزوجت والدتها أكثر من مرة، بعد أن أنهت دراستها الثانوية التحقت بكلية الآداب وتخرجت من قسم اللغة الإنجليزية ولكنها لم تستكمل دراستها الجامعية بسبب وفاة والدتها التي تركتها وحيدة ورحلت، بدأت حياتها بالغناء والرقص في الحفلات والموالد ثم دخلت عالم الفن، تزوجت من الفنان المصري يوسف فخر الدين واستمرت معه حتى توفيت في 27 فبراير عام 1974 عن عمر يناهز 42 عام.





تمتعت الفنانة المصرية نادية سيف النصر بملامح جذابة كانت تؤهلها لتصبح نجمة من نجمات جيلها، عشقت التمثيل وكانت ترى في نفسها الموهبة منذ طفولتها، التحقت في بداية حياتها الفنية في فرقة الفنان نجيب الريحاني ثم شاركت في فرقة الفنانين المتحدين، اكتشفها المخرج الراحل حسن الإمام وضمها إلى طاقم عمل فيلمه الجديد “هو والنساء” والذي كان أول عمل سينمائي لها والذي تم عرضه في عام 1966، وكانت قد شاركت قبله في فيلم قصير بعنوان “تاكسي” في عام 1965.





شاركت بعد ذلك في مسرحية بعنوان “عريس في إجازة” والتي تم عرضها في عام 1966، توالت أعمالها الفنية التي رغم قلتها إلا أنها أثرت في المشاهدين وعرفوا نادية سيف النصر من خلالها، شاركت في الدراما التلفزيونية بمسلسل بعنوان “العبقري” وذلك في عام 1966، شاركت مع الفنان القدير فريد شوقي في فيلم “أنا الدكتور” والذي تم عرضه في عام 1968، كما أنها وقفت أمام الفنان القدير الراحل رشدي أباظة والفنانة الراحلة سعاد حسني في فيلم “غروب وشروق” وذلك في عام 1970، وكان آخر أعمالها الفنية هو فيلم “أرملة ليلة الزفاف” مع الفنان القدير كمال الشناوي والفنانة ناهد شريف والذي تم عرضه في عام 1974 وذلك قبل وفاتها وقدمت فيه شخصية خديجة هانم.