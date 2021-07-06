"سايبة فراغ كبير".. يسرا توجه رسالة مؤثرة لـ رجاء الجداوي في ذكرى رحيلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أحيّت النجمة يسرا، الذكرى الأولى لرحيل الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي عن عالمنا، والتي وافقت يوم الاثنين.

ونشرت يسرا، صورة لها مع "رجاء" عبر حسابها بموقع "تويتر"، وعلّقت: "تفوت سنة وفراقك لسه بيوجع قلبي، كنتي أختي وصاحبتي وحبيبتي.. سايبة فراغ كبير يا جوجا".

أضافت: "ربنا يرحمك ويصبر أميرة ويصبرنا جميعا على فراقك.. وحشتيني أوي.. ربنا يجمعنا على خير في الفردوس الأعلى".

ورحلت رجاء الجداوي، عن عالمنا يوم 5 يوليو 2020، عن عمر ناهز 85 عامًا، بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد.