ريم مصطفى بملابس صيفية وميار الغيطي أمام البحر.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

بسمة بوسيل

نشرت الفنانة بسمة بوسيل صورة بالأبيض والأسود، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة، ونالت الصورة إعجاب جمهورها.

ريم مصطفى

نشرت الفنانة ريم مصطفى صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس صيفية وسط الطبيعة، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

لاميتا فرنجية

نشرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس صيفية، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال أنيقة.

ميار الغيطي

نشرت الفنانة ميار الغيطي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أنيق من أمام البحر، في أحدث ظهور لها.

نرمين ماهر

نشرت الفنانة نرمين ماهر صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كلاسيكية خلال حضورها أحد الأفراح.

أمير طعيمة

نشر المؤلف أمير طعيمة صورة له، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها خلال الاستمتاع بعطلته الصيفية.

إيناس مكي

نشرت الفنانة إيناس مكي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس صيفية.

باسكال مشعلاني

شاركت الفنانة اللبنانية باسكال مشعلاني جمهورها بصورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من داخل حمام السباحة.

رنا سماحة

نشرت المطربة رنا سماحة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان قصير، وحازت الصورة إعجاب جمهورها.