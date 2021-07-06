رامي رضوان: هذه الأغنية أبلغ وصف لهذه الأيام وما نمر به

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

استعان الإعلامي رامي رضوان، بكلمات أغنية "لو كانوا سألونا" لفرقة ثلاثي أضواء المسرح، للتعبير عن الفترة التي تمر بها أسرة الفنان الكبير سمير غانم.

ونشر رضوان، صورة عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، تتضمن كلمات: "أبلغ وصف لهذه الأيام وما نمر به، غنوة الثلاثي (واطلع من نقرة لدحديرة ومن فخ لفخ، والدنيا تشيلني وتهبدني طاخ طوخ طيخ طاخ، طاخ طوخ طيخ طاخ، يارب عدي الأيام دي سريعا على خير يارب، الحمد لله".

وعلّق "رامي": "طاخ طوخ طيخ طاخ".

رامي رضوان هو زوج دنيا سمير غانم، وتمر زوجته وشقيقتها إيمي سمير غانم بمرحلة صعبة منذ رحيل والدهما الفنان الكبير سمير غانم، واستمرار معاناة والدتهما النجمة دلال عبد العزيز صحيا.

وتعاني الفنانة دلال عبد العزيز صحيا منذ فترة طويلة، حيث أعلن الإعلامي رامي رضوان، إصابتها وحماه الفنان الكبير سمير غانم، بفيروس كورونا منذ 30 أبريل الماضي.

ورحل الفنان سمير غانم عن عالمنا يوم الخميس 20 مايو الماضي، وشُيعت جنازته الجمعة 21 مايو، من مسجد المشير بالتجمع الخامس إلى مثواه الأخير، وتم دفنه بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر، ونظرا لظروفها الصحية؛ غابت الفنانة دلال عبد العزيز عن وداعه.