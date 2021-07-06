عمرو وهبة يوجه رسالة لـ دنيا سمير غانم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

وجه الفنان عمرو وهبة، رسالة دعم إلى الفنانة دنيا سمير غانم، والتي تمر بمرحلة صعبة منذ رحيل والدها الفنان الكبير سمير غانم، واستمرار معاناة والدتها النجمة دلال عبد العزيز صحيا.

ونشر وهبة، صورة له مع "دنيا" عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "وحشتينا ووحشتي مصر كلها.. ربنا يقويكي ويطمنك على أستاذة دلال وترجعوا البيت سوا قريب".

وعلّق الكثير من نجوم الفن على رسالة عمرو وهبة لدنيا سمير غانم، وبينهم الفنانة هاجر الشرنوبي وكتبت: "حقيقي جدا، ربنا يشفي أستاذة دلال وترجع أحسن من الأول، وحشتينا ووحشتونا كلكم"، وكتبت الفنانة نسمة عبد العزيز: "يا رب.. هي وحشتنا أوي أوي.. وكلكم وحشتونا" وغيرهما.

وتعاني الفنانة دلال عبد العزيز صحيا منذ فترة طويلة، حيث أعلن الإعلامي رامي رضوان، إصابتها وحماه الفنان الكبير سمير غانم، بفيروس كورونا منذ 30 أبريل الماضي.

ورحل الفنان سمير غانم عن عالمنا يوم الخميس 20 مايو الماضي، وشيعت جنازته الجمعة 21 مايو، من مسجد المشير بالتجمع الخامس إلى مثواه الأخير، وتم دفنه بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر، ونظرا لظروفها الصحية؛ غابت الفنانة دلال عبد العزيز عن وداعه.